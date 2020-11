Toro, ecco il primo sorriso: Genoa ko (1-2) a Marassi

Marco Zorzo

Finalmente Toro. Marco Giampaolo può tirare un sospiro di sollievo e lasciare l'ultimo posto in classifica al Crotone. Granata che salgono a quota 4 in classifica dopo il blitz a Marassi: 2-1 al Genoa, nel recupero della terza giornata. Torino che centra così la prima vittoria in campionato grazie al gol di Lukic al 10' e all'autorete di Pellegrini al 26'. Rossoblù che hanno accorciato con Scamacca al 94': troppo poco e troppo tardi. Granata al terz'ultimo posto davanti ai calabresi, appunto e all'Udinese, sempre ferma a tre punti.

Oggi in Europa League non solo il Milan. La Roma difende il primato del girone all'Olimpico contro i romeni del Cluj (fischio d'inizio alle 18,55). Alla stesso ora il Napoli è di scena in Croazia, a Fiume contro il fanalino Rijeka. Per la Gattuso-bando obbligo dei tre punto dopo il successo raccolto la scorsa settimana a San Sebastian, in Spagna, contro i baschi delle Real Sociedad, leader, tra l'altro, in Liga.

