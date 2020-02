Tornano le Coppe: tre le italiane in campo

MILANO - L'attesa sta per terminare. Domani sera torna la Champions League con l'andata dei primi due ottavi di finale. Il Borussia Dortmund della nuova stella norvegese Haaland (un gol ogni 38' in Bundesliga) riceverà il Paris Saint-Germain, mentre l'Atletico Madrid ospiterà i campioni in carica del Liverpool.

Psg e Reds hanno ipotecato i rispettivi campionati: addirittura la squadra di Klopp, con 12 turni d'anticipo in Premier, è già aritmeticamente qualificata per la prossima Champions.

Fondamentale anche il passo in avanti compiuto sabato dall'Atalanta, grazie al 2-1 casalingo sulla Roma, ora a -6 dai ragazzi di Gasperini, pronti all'appuntamento storico di mercoledì a San Siro (ore 21) contro il Valencia, per entrare tra le migliori otto d'Europa e continuare a stupire. In contemporanea il Tottenham di Mourinho se la vedrà a Londra con il Lipsia.

Settimana prossima il big-match del San Paolo Napoli-Barcellona (martedì 25) e la trasferta della Juventus a Lione (mercoledì 26)

Giovedì ripresa pure dell'Europa League con l'andata dei sedicesimi. Alle 18,55 l'Inter sarà a Razgrad contro i bulgari del Ludogorets. Alle 21 una Roma in crisi in campionato se la vedrà all'Olimpico con i belgi del Gent.(M.Sar.)

