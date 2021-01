Tornano in classe diecimila studenti

Ripartenza a step per le lezioni in presenza alle superiori, dove la didattica è a distanza al 100% dalla fine di ottobre. Non tutti gli istituti sono riusciti a organizzarsi, perché soltanto venerdì è arrivato l'annuncio della zona arancione e della possibilità anche per licei, tecnici e professionali di ritornare in classe da oggi.

«Riprenderà il 50% degli istituti su due scaglioni: circa il 35% dei ragazzi entra alle 8 e il 15% alle 9,30» ha spiegato ieri il prefetto Renato Saccone, dopo aver fatto il punto della ripartenza con Ats, Comune e Regione. Si parla di 10, 12mila ragazzi che da questa mattina iniziano ad usare abitualmente i mezzi. «Ma non è una gara a tornare in classe - ha aggiunto il prefetto - non conta quando si parte ma è fondamentale che duri per l'intero anno scolastico, perché il cuore di tutto è la scuola e i ragazzi». E ancora: «Ogni dirigente scolastico sta valutando il modo migliore di riaprire. Noi ci aspettiamo che nel corso della settimana si completi il quadro». Non mancano situazioni particolari, poli critici, dove si concentrano più istituti con migliaia di iscritti. «Qui - aggiunge il numero 1 di Palazzo Diotti - sono adottate misure particolari, con diversificazioni degli orari anche di 15 minuti». Fra Milano e provincia si contano 253 istituti scolastici per poco meno di 150mila studenti.(S.Rom.)

