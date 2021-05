Torna la Partita del Cuore per la ricerca sul cancro

Stasera, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento con La Partita del Cuore, giunta alla trentesima edizione. A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell'Istituto di Candiolo Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L'evento, condotto da Federica Panicucci, sarà trasmesso in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori e dei Vip. Tra i Campioni per la Ricerca scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il ct della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani. E' già attivo il numero solidale 45527. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun SMS inviato.

(R.Spo.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA