Torna la Nazionale. Sabato all'Olimpico contro la Grecia Roberto Mancini vuole timbrare il passaporto per Euro 2020. E tra otto giorni trasferta a Vaduz per la sfida con il Liechtenstein. Per il doppio impegno il ct azzurro ha convocato 27 giocatori.

È Giovanni Di Lorenzo l'unica novità Il difensore classe 93, protagonista di un buon avvio di stagione con il Napoli, torna a Coverciano dopo essere stato convocato in occasione dello stage dello scorso aprile.

Nella lista non c'è Daniele De Rossi, che era stato pre-convocato, ma è indisponibile per infortunio. Torna il giallorosso Nicolò Zaniolo. Il Mancio-pensiero è quello arcinoto: «Io vorrei sempre più entusiasmo, la Nazionale è della gente, di tutti gli italiani». Chiaro e limpido il messaggio del condottiero ai naviganti azzurri: «Fino a tanti anni fa quando giocava la Nazionale tutti la seguivano. Oggi non è più così, ma si deve tornare tutti a tifare azzurro perché la Nazionale ci rappresenta tutti». Gli azzurri si raduneranno oggi al Centro Tecnico Federale e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento in vista dei match validi per la settima e ottava giornata delle European Qualifiers.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

