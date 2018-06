Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna la Milanesiana, la rassegna culturale che ormai ogni estate porta in città eventi e nomi di spicco di ogni disciplina artistica. Nell'ambito dell'edizione di quest'anno rientra anche il concerto di domani al teatro Dal Verme: una doppia esibizione con Baustelle e Vasco Brondi, anche conosciuto con il nome d'arte Le Luci della centrale elettrica.Entrambi sono nomi di punta della nuova canzone italiana. I primi, guidati dal leader Francesco Bianconi, romantici e poetici, hanno da poco pubblicato L'amore e la violenza Vol.2, esempio di cantautorato sofisticato tra pop, rock ed elettronica. Dal vivo proporranno le loro ultime canzoni. Il secondo, cantautore e scrittore, porta invece sul palco i brani dell'ultimo disco Terra. Insieme sono un'occasione per chi vuole ascoltare per una sera ottime canzoni: melodiche, introspettive. In qualche modo, un'evoluzione della musica italiana partendo da De Gregori, De André, Dalla, sino ad arrivare ai giorni nostri.(S.Gar.)riproduzione riservata ®