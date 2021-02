Torna la Champions, il cortile di casa Ronaldo, a maggior ragione visto che la Juve domani (ore 21) gioca in Portogallo l'andata degli ottavi contro il Porto. L'attaccante che ha segnato di più in Champions nella fase a eliminazione diretta, ben 62 reti in 66 partite, dovrà scardinare l'ermetica difesa lusitana.

Il Porto è infatti l'unica squadra a non aver subìto gol in casa in questa edizione della Champions, riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime cinque sfide. CR7 ha suonato la carica subito dopo il ko di Napoli: «Non è questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla Champions». È pronto a lasciare il segno nel suo derby speciale contro quel Porto che nel 2003-04, ai tempi in cui giocava nello United, fu la prima squadra affrontata in Champions.

A strappare il pass per i quarti fu però la formazione di Mourinho, che a sorpresa conquistò la competizione. Al fianco di Ronaldo ci sarà Morata, chiamato a lasciarsi alle spalle due mesi senza gol in campionato per confermarsi il capocannoniere della Champions (6 reti come Haaland, Rashford e Neymar).

Pirlo non potrà contare su Arthur e Cuadrado, quest'ultimo alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale (circa 20 giorni di stop).

In compenso, tra i convocati dovrebbero tornare Dybala e Ramsey. Recuperato anche Bonucci, candidato a duettare con De Ligt scortati sulle fasce da Alex Sandro e Danilo. I due brasiliani ex Porto non si fidano dei lusitani («la loro mentalità fa la differenza e Jesus Corona è un giocatore di classe mondiale»), lodano Pirlo («la sua idea di gioco è il futuro del calcio» ed esaltano la stagione bianconera: «Siamo in corsa su tutti i fronti».

(Timothy Ormezzano)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

