Torna il Grande Triathlon, diventata di fatto una vera e propria festa dello sport. All'Idroscalo di Milano domani e domenica prossimi riecco protagonista una delle discipline sportive più faticose del mondo, grazie alla Deejay Tri, la manifestazione dedicata alla triplice disciplina nata dalla collaborazione tra Comune di Milano, Radio Deejay e TriO Events. Quest'anno si festeggia la quinta edizione dell'evento milanese e per l'occasione il villaggio si sposterà presso la spiaggia Bosco (Ingresso Bosco Sud) per accogliere al meglio, in compagnia degli speaker di Radio Deejay, il popolo dei triatleti che vive la due giorni come l'appuntamento fisso della stagione.

Previsti già 2.500 partecipanti (ma quasi sicuramente si arriverà a 3000), che non perderanno occasione per incontrarsi, condividere l'adrenalina di una nuova sfida e magari farlo insieme alla propria famiglia o ai propri amici, all'Idroscalo, il luogo perfetto per questo tipo di eventi.

«Il Deejay Tri è un appuntamento speciale, che non si piega davanti a nessuna difficoltà. Anzi, le usa per allenarsi, affinarsi e migliorare. In questi 5 anni siamo passati attraverso mille difficoltà, per cui questa dev'essere un'edizione ancora più carica di gioia e voglia di partecipare», ha spiegato Linus, sportivo doc, una delle figure simbolo di Radio Deejay e, naturalmente, dell'evento triathlon milanese.

(M.Lob.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

