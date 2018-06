Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna il Franciacorta Summer Festival, appuntamenti per migliaia di wine lovers. Saranno quattro i weekend tematici alla scoperta del territorio e delle 113 cantine consorziate Il 1-3 Giugno: Weekend Food&Wine; 9-10 Giugno: Sport e Outdoor; 16-17 Giugno: Arte e Cultura; 23-24 Giugno: Musica.Il Festival del cibo parte oggi con menu ad hoc con prodotti del territorio presso ristoranti, trattorie, agriturismo della Strada del Franciacorta. Domani visite guidate, degustazioni ed eventi in cantina e nei laboratori del prodotto tipico. Tour sulle colline a piedi e in bicicletta. Domenica il palazzo e il parco della settecentesca Villa Fassati Barba di Passirano faranno da cornice a proposte gourmet di Chef locali e ospiti, abbinate a Franciacorta in quattro isole tematiche nelle sale affrescate della Villa e nella Limonaia si terranno laboratori legati al Franciacorta, al cibo e al territorio.