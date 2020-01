TORINO - Sondaggi e offerte per Emre Can. I primi sono quelli del Milan, interessato al prestito centrocampista tedesco valutato non meno di 30 milioni dalla Juve. La stessa idea, secondo radiomercato, sarebbe venuta anche ai cugini dell'Inter. Le offerte, invece, arrivano dalla Premier. In pole c'è l'Everton di Ancelotti, destinazione poco gradita da Emre Can: aveva promesso ai tifosi del Liverpool che non avrebbe mai indossato la maglia dei rivali dell'Everton.

Alla finestra anche Manchester United e Psg. Intanto sembra destinato a sfumare lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi, sull'asse Torino-Barcellona. La Juve, per voce di Paratici, smentisce che l'operazione sia possibile a gennaio: «La questione era uscita l'estate scorsa, ma non c'era stato nessun interesse concreto. L'unico scambio di cui parliamo con il Barcellona è quello tra due giovani molto promettenti», dice il dirigente bianconero riferendosi al trequartista juventino Matheus Pereira e all'attaccante blaugrana Alejandro Marques.(T.Orm.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA