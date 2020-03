TORINO - Riapre il fortino Stadium. Domani (ore 20.45, arbitra Rocchi) si gioca il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juve e Milan, dopo l'1-1 dell'andata al Meazza. A meno di provvedimenti last minute, la sfida si disputerà a porte aperte. Anzi socchiuse, perché la trasferta è vietata ai tifosi lombardi, veneti ed emiliani.

Per ripartire dopo il brusco stop di Lione, la Juve punta sul fattore campo: allo Stadium ha vinto ben 16 partite stagionali su 17. L'impianto bianconero è inoltre terra proibita per il Milan, che in 13 sfide ha incassato 12 sconfitte e un pareggio. Pessime anche le statistiche rossonere contro Sarri, superato in appena uno dei 12 incroci. Ma la Juve si affida anche ai suoi senatori: Buffon tra i pali, Bonucci e Chiellini in difesa. In attacco avanti con il tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo. Possibile anche uno spezzone per i recuperati Khedira e Douglas Costa. (T.Orm.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

