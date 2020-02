TORINO - Lunedì il rientro in lista Champions, ieri il rientro in gruppo. Riecco Chiellini, tornato parzialmente a lavorare con i compagni a cinque mesi di distanza dalla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Ottima notizia per la Juve, che ha bisogno dell'esperienza e del carisma del suo capitano. La cautela sarà massima: lavora per metterlo a disposizione di Sarri entro la fine del mese, chissà se in tempo per Olympique Lione-Juve del 26 febbraio o al più tardi per il big match contro l'Inter del primo marzo allo Stadium.

Si è invece fermato Bernardeschi, alle prese con un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra e dunque indisponibile sabato contro il Verona.

Intanto oggi si gioca Fiorentina-Juve, semifinale di andata di Coppa Italia Primavera. Al Franchi è atteso il presidente viola Commisso, tornato sulle polemiche dello Stadium costate 55 mila euro di multa ai dirigenti viola Antognoni, Pradè e Barone: «Nedved non ha avuto il coraggio di darmi la mano nel post gara. Sono contento di quel che ho detto. La Fiorentina va rispettata».(T.Orm.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

