TORINO - È l'alba di un nuovo Toro. Addio Walter Mazzarri, benvenuto Moreno Longo: oggi l'annuncio ufficiale e il primo allenamento agli ordini del tecnico di Grugliasco. Una scelta di cuore (granata) gradita alla piazza, visto il forte senso di appartenenza alla causa dell'ex giocatore del Toro nonché ex tecnico di Pro Vercelli e Frosinone. Al ragazzo del Filadelfia Longo il compito di restituire identità e dignità a un Toro davvero seduto, praticamente irriconoscibile, tentando di sanare le inevitabili fratture tra la squadra, la tifoseria e la società di Urbano Cairo.

L'allenatore che nel 2015 vinse lo scudetto con la Primavera granata ha accettato la sfida: cinque mesi da traghettatore, con la possibilità di guadagnarsi la conferma in panchina. Altrimenti in estate il Toro virerà su un altro mister: tra gli altri, circola il nome di Eusebio Di Francesco.

Il cambio di timoniere era necessario, dopo le terribili sbandate di una squadra che nell'ultima settimana ha incassato ben 15 gol (11 in campionato, 4 in Coppa Italia) in 3 uscite. Il capolinea dell'era-Mazzarri è arrivato nella fatal Lecce, dove il Toro conobbe l'onta della retrocessione in Serie B nel 1989 e nel 2000. Sabato contro la Sampdoria, senza l'infortunato Verdi, servirà una sterzata per tentare di raddrizzare la stagione.(T.Orm.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

