Tomori in arrivo entro starsera Maldini tenta Firpo

Luca Uccello

Meité e Mandzukic, ma non solo. Il Milan vuole anche Fikayo Tomori e Junior Firpo. Due operazioni che il Diavolo vuole chiudere il prima possibile con Chelsea e Barcellona. Ma non è semplice, soprattutto per il secondo. Paolo Maldini punta ad avere il difensore Tomori a disposizione già con l'Atalanta. Vorrebbe portarlo in panchina, per averne uno in più (in difesa Pioli è in emergenza).

L'accordo con i Blues c'è, mancano solo le firme. Il Milan spera che Tomori possa arrivare in serata, fargli fare le visite mediche nella giornata di venerdì per renderlo convocabile contro l'Atalanta sabato. Ad allungare i tempi anche il suo status di giocatore extracomunitario. Con il suo arrivo possibile la partenza di Musacchio in prestito al Parma.

Discorso diverso per Junior Firpo con cui il club di via Aldo Rossi non ha ancora trovato nessun accordo sul diritto di riscatto. A rallentare la conclusione dell'operazione anche i dubbi del giocatore. Firpo non sarebbe convinto del tutto. A Milano con Theo Hernandez non avrebbe il posto sicuro come in blaugrana dove c'è Jordi Alba.

Ma con una differenza: Koeman crede in lui, Pioli non lo conosce. Un problema anche per il Barça che dovrebbe andare a cercare sul mercato un sostituto. Insomma, c'è da lavorare. Per questo il Milan, che intanto ha perso Conti andato al Parma, ha bisogno di un terzino che a quanto pare non può essere solo Diogo Dalot.

Sulla lista dei possibili anche quello di Nuno Mendes dello Sporting CP, Esterno mancino classe 2002, Iago dell'Augsburg ma anche Matias Vina del Palmeiras. Il Milan guarda anche per giugno: si segue con attenzione Otavio del Porto e di Thauvin del Marsiglia.

Entrambi hanno il contratto in scadenza con il rispettivo club il prossimo 30 giugno e quindi in estate potranno muoversi a parametro zero.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA