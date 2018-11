Tommy, leggenda della sei corde

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima chitarra a 4 anni, a 9 l'esordio da professionista, a 12 i primi riconoscimenti. «Maestro della chitarra acustica», «leggenda del fingerstyle». Le etichette si sprecano quando in ballo c'è Tommy Emmanuel, straordinario chitarrista australiano che arriva stasera al Dal Verme (ore 21 -51-40 euro). Il tour che segue l'uscita dell'album Accomplice One, dove Tommy ha incrociato la sua sei corde con quelle di Mark Knopfler e Jorma Kaukonen e di altri big. Ad aprire il concerto sarà un altro eccellente chitarrista, Jerry Douglas. Accomplice One conferma l'indole eclettica di Tommy e la sua capacità di pennellare, con fluida e suadente maestria, paesaggi country, scenari blues, atmosfere jazzate e schegge di rock. «Per me, la musica è collaborazione, la spinta che arriva dall'energia di un altro essere umano», spiega l'artista.Dall'alto di una carriera ormai ultra-quarantennale, Tommy Emmanuel è ritenuto il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale. Tra i suoi classici impossibile non ricordare brani come Who Dares Wins, Steviès Blues, Hearts Grow Fonder, When You Come Home. Dal vivo Emmanuel segue l'istinto del momento, attingendo a un repertorio vastissimo che spazia dal country al folk, al blues, al bluegrass e al jazz.