Tolisso o Paredes per Allegri se non si chiude con Locatelli

Timothy Ormezzano

La Juventus si cautela, preparando i piani B e C. La priorità non cambia: la primissima scelta a centrocampo resta Locatelli. Le alternative hanno invece le sembianze di due giocatori già finiti in passato nel mirino bianconero come Tolisso e Paredes. Per il francese ex Lione, un vecchio pallino di Allegri, possono bastare 20 milioni. Su Tolisso ci sarebbe anche il Napoli che, proprio come i bianconeri, avrebbe qualche dubbio legato alle condizioni fisiche del centrocampista reduce da diversi infortuni. Torna di moda anche l'argentino Paredes, che ha un ruolo sempre meno centrale nel Psg e una valutazione di poco superiore a quella di Tolisso. Il contratto in scadenza nel 2023 lo spinge a prendere una decisione: rinnovo o cessione? I parigini potrebbero aprire all'ipotesi di un prestito oneroso, la formula più gradita ai bianconeri. Venendo al piano A, la Signora vuole accelerare per Locatelli. C'è da trovare la quadra con il Sassuolo, che non fa passi indietro: servono 40 milioni, quota che l'Arsenal è pronto a versare nelle casse emiliane. I bianconeri hanno la preferenza del centrocampista - e non è poco, anzi - ma sono chiamati a rilanciare. Non basta un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto, condizionato al raggiungimento di alcuni traguardi, per 30 milioni più bonus. La Juve è chiamata a rilanciare, possibilmente rendendo il riscatto obbligatorio e aumentando i bonus o aggiungendo una contropartita tecnica. Infine, non tramonta l'ipotesi di un rientro di Pjanic alla base bianconera, per puntellare un reparto che per tre mesi non potrà contare sull'infortunato Arthur. Il Barcellona medita di liberare a costo zero o quasi il bosniaco, che piace anche alle milanesi e al Tottenham. Intanto tra oggi e domani alla Continassa sono attesi i primi reduci da Euro 2020. E' il caso di Szczesny e Demiral, quest'ultimo in vetrina con una valutazione intorno ai 30 milioni. Troppi per l'Atalanta, che vorrebbe il difensore turco per la probabile sostituzione di quel Romero sempre più vicino al Tottenham; e intanto è vicinissima a Frabotta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA