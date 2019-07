Tokyo Ballet tra Béjart e kimono

Il Tokyo Ballet torna a incantare il Teatro alla Scala dopo nove anni con quattro spettacoli per celebrare i 55 anni dalla fondazione. Questa sera e il 12 luglio andrà in scena Serenade con la coreografia di Balanchine insieme a Dream Time coreografato da Jiri Kylian e Le Sacre du Primtemps di Béjart. Il 13 e 14 luglio tocca a Kabuki, spettacolo creato da Béjart per la compagnia nel 1986. Alla Scala sono sbarcati in cento tra artisti tecnici e organizzatori assieme a Norio Takahashi, direttore del Japan Performing Arts Foundation e Yukari Saito direttrice artistica della Compagnia. Protagonisti i sei principal della compagnia - Mizuka Ueno, Mamiko Kawashima, Kanako Oki, Dan Tsukamoto, Yasuomi Akimoto, Arata Miyagawa, e la prima solista Haruka Nar. Il rapporto della Scala con il Giappone è particolarmente intenso. Risale al 1981 la prima tournée milanese nel Paese del Sol Levante.(G.Pos.)

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

