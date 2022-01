Toccata e fuga nella centralissima via Spiga, cuore del Quadrilatero della moda. Sono bastati pochi minuti per mettere a segno un colpo di verosimilmente decine di migliaia di euro.

È la rapina che ieri c'è stata alla gioielleria Crivelli, marchio storico e prestigioso di preziosi.

Erano circa le 1230 quando due persone sono entrate nella boutique di via Spiga 1. I due avevano il vantaggio del volto coperto dalla mascherina e, arrivati al bancone anziché indicare un gioiello, hanno tirato fuori rispettivamente una pistola e un martelletto con cui hanno infranto la vetrina interna. Dopo aver preso i gioielli esposti sono scappati a piedi, si sospetta assieme a un terzo complice che avrebbe avuto il ruolo di palo poco lontano. La polizia la analizzando le immagini delle telecamere di zona che avrebbero filmato momenti dell'assalto e che aiuterebbero a risalire all'identità dei due malviventi. (G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

