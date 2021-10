Tir pirata travolge e uccide scooterista

È caccia al pirata della strada che ieri mattina poco prima delle 6 era alla guida del veicolo coinvolto in un tragico incidente in via Ripamonti in cui è ha perso la vita un uomo di 56 anni. La vittima era appena uscitya di casa in sella a uno scooterone. In via Ripamonti, poco prima dell'incrocio con via De Angeli, si è scontrato contro un altro mezzo: secondo i rilievi dei vigili, si tratta di un mezzo pesante. L'automobilista però non si è neppure fermato. Quando sono arrivati i soccorritori, per il 56enne non c'era più nulla da fare.

Un altro motociclista è stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico dopo essersi schiantato sull'Alzaia del Naviglio Pavese. L'uomo, 59 anni, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra.

