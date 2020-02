Timothy Ornezzano

TORINO - «Icardi alla Juve? Vedremo». Prosegue il flirt a distanza tra Maurito e Signora. A tenere più che mai vive le voci su una possibile unione è la signora Icardi, Wanda Nara, intervistata da Oggi in merito al futuro dell'attaccante argentino prestato dall'Inter al Psg: «Non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, nel calcio non si sa mai. Se Mauro andrà mai alla Juve? Lui sceglierà e noi lo seguiremo».

Icardi, 27 anni ieri, non ha gradito il fatto di essere stato lasciato in panchina in occasione dell'andata degli ottavi di Champions persa (2-1) dal suo Psg in casa del Borussia Dortmund. La Juve continua a seguire anche due compagni di squadra di Icardi in scadenza a giugno, ovvero i terzini Meunier e Kurzawa. C'è poi un sogno forse proibito chiamato Mbappè e infine un'ipotesi che porta al centrale difensivo Kimpembe, che potrebbe lasciare Parigi dopo i pesanti insulti rivolti da suo fratello al tecnico Tuchel. La Juve, oltre alla polveriera-Psg, osserva anche Gabriel Jesus e gli altri campioni del City, visto che la squalifica dalle coppe internazionali dei Citizens potrebbe cambiare il loro futuro. A Manchester, però sponda United, i bianconeri monitorano sempre Pogba, benché il suo agente Raiola ieri abbia spiazzato tutti dicendosi «aperto a trattare il rinnovo del contratto di Pogba con lo United». La telenovela proseguirà, questo è certo.

Dal mercato al campo. La Juve rischia di non avere Higuain a disposizione per l'anticipo di sabato in casa della Spal. Il Pipita è alle prese con una lieve lombalgia che verrà monitorata giorno dopo giorno. Proseguono intanto le terapie per Pjanic, che dovrebbe essere risparmiato a Ferrara per poi rientrare con Lione e Inter.

