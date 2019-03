Timothy Ormzzano

TORINO - La Juventus è in ansia per Cristiano Ronaldo, uscito al 31' di Portogallo-Serbia per un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato meglio nelle prossime ore. CR7 stava rincorrendo un pallone sulla fascia quando ha alzato il braccio chiedendo immediatamente il cambio alla sua panchina. Il timore è che si possa essere procurato uno stiramento: nel caso, si tratterebbe di una pessima notizia per i bianconeri in vista dell'andata dei quarti di Champions League in programma il 10 aprile in casa dell'Ajax.

Oggi, dopo otto giorni liberi, la Juve tornerà a lavorare alla Continassa, in vista della sfida di sabato allo Stadium contro l'Empoli. I primi nazionali a presentarsi alla corte di Allegri saranno Szczesny, Matuidi, Cancelo e lo stesso Ronaldo.

Da valutare, oltre a CR7 ci sarà anche Douglas Costa, che si sottoporrà a nuovi controlli medici per capire se potrà rispondere presente in Champions. Flash ha una gran voglia di tornare: lo ha dimostrato ieri, presentandosi con 24 ore di anticipo alla Continassa.

Dal campo al mercato. La Juve non rinuncia a sognare un Pogback, un clamoroso ritorno di Pogba a Torino. In Spagna assicurano che i bianconeri proveranno a far saltare il passaggio (quasi) annunciato al Real Madrid del Polpo, che ha una valutazione intorno ai 120 milioni. Più ancora dei suoi connazionali francesi Kanté o Ndombele, la Juve monitora Pogba per rinforzare ulteriormente un centrocampo già puntellato prenotando Ramsey a costo zero. Se Paul ha mantenuto un ottimo rapporto con lo spogliatoio juventino, la Signora ha una buona intesa con Raiola, a differenza di Florentino Perez.

Ma tra Juve e Real balla pure il futuro di De Ligt, altro big assistito dall'agente Raiola, con anche il Barcellona alla finestra. Per il centrale olandese, un gol ma anche diversi svarioni nel ko per 3-2 contro la Germania, si avvicina il momento della verità: «Riguardo al mio futuro, parlerò la prossima settimana. Non ho ancora deciso».

