Timothy Ormezzano Vittoria e sorpasso. L'Atalanta gela la Juve al minuto 87,

Vittoria e sorpasso. L'Atalanta gela la Juve al minuto 87, grazie a una deviazione di Alex Sandro che manda Szczesny da una parte e il tiro di Malinovskyi dall'altra. Gasperini soffia il terzo posto a Pirlo, pericolosamente scivolato all'ultima piazza utile per andare in Champions. Con il fiato di Napoli e Lazio sul collo. E con il timore di farsi soffiare dall'Atalanta anche la finale di Coppa Italia.

No CR7, no party. La festa è della Dea, che non batteva la Signora in campionato da più di 20 anni (febbraio 2001). La Juve nelle precedenti tre partite stagionali senza Cristiano Ronaldo aveva raccolto tre pareggi. Ieri nemmeno quello. «Cristiano non poteva giocare», ribadisce Pirlo, che forse poteva evitargli il match interno contro il Genoa per averlo a Bergamo. «Ci è mancato il killer, ma abbiamo comunque avuto delle occasioni non sfruttate».

Poi, sulla bagarre per la Champions: «Pensiamo soltanto a noi stessi aggiunge Pirlo -, con lo spirito avuto oggi sono convinto che non ci saranno problemi. Se avverto pressione? Sono abituato, lascio parlare gli altri».

Nel primo tempo si è vista una buona Juve, ma Morata ha fallito un palla gol grande così.

E Dybala ha esaurito presto le poche energie. Nella ripresa però i bianconeri sono calati finendo per offrire il fianco all'intensità e alla qualità dell'Atalanta. Che ci ha provato con Muriel e Zapata, sbagliando mira di poco. E ha poi sfondato grazie agli innesti di Ilicic e Malinovskyi. Il primo ha creato tanto, il secondo ha prima impegnato Szczesny e poi ha risolto tutto.

A complicare le cose, per i bianconeri, il leggero infortunio muscolare patito da Chiesa, rimpiazzato al 58' dall'ammaccato Danilo. Uno che, a differenza di sua maestà Cristiano Ronaldo, si è comunque dato disponibile.

