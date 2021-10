Timothy Ormezzano

Uno fisso. È l'unico risultato che Allegri considera possibile per Juventus-Sassuolo. Non perché i neroverdi siano una squadra morbida, anzi: «Giocano bene, Dionisi sta confermando di essere un buon allenatore. Sarà una gara più complicata di quella che, contro l'Inter, si preparava da sola». La sfida di oggi (ore 18,30) allo Stadium è da uno fisso perché «ci sono partite da giocare, come quella di San Siro, e altre da vincere, come quella contro il Sassuolo».

E ancora, a scanso di equivoci: «I punti che abbiamo lasciato all'inizio non ci consentono grandi margini d'errore», dice Allegri continuando a indicare l'Inter come «la grande favorita per lo scudetto, da qui non si scappa». Vincere è sì l'unica cosa che conta, come anche da slogan aziendale, ma il Conte Max vorrebbe farlo con qualche rete in più all'attivo: «Sarebbe importante vincere, dopo un po' di tempo, con due gol di scarto. Servono più reti dai centrocampisti. L'attacco, invece, non è un problema».

Specie adesso che è rientrato Dybala, decisivo per il pareggio in extremis contro l'Inter. Agganciato Platini a quota 104 gol, la Joya è a una sola rete dalle 105 segnate da Charles. «Paulo ha una tecnica importante prosegue Allegri -. E Chiesa è un giocatore di livello internazionale. La sua esclusione al Meazza? Sbagliando avevo letto la partita in un certo modo, decidendo di mettere Kulusevski su Brozovic. D'altronde e giocano sempre gli stessi, il 15 gennaio li devo buttare via. Sono ragazzi, non motorini».

Chiesa e Dybala, stasera titolari, sono chiamati a far cambiare marcia alla Juve. «Senza Ronaldo non abbiamo più uno che da solo fa 30 gol, le reti dovranno essere distribuite tra tutti gli altri». Possibile - almeno sulla carta - la conferma in attacco di Morata, perché «Alvaro, Chiesa e Dybala possono giocare tutti insieme, con pure Cuadrado in campo». Altre pillole di formazione: «In porta ci sarà Perin, in difesa rientra De Ligt. E abbiamo recuperato Rabiot, ma non Bernardeschi e Kean».

Intanto la Lega sta valutando di calendarizzare la Supercoppa Italiana il 12 e non il 5 gennaio, per non stravolgere il calendario con il rinvio di Juve-Napoli. Per scatenare le polemiche dei tifosi bianconeri basta e avanza la scelta della sede della partita: niente Arabia Saudita, dove si tornerà probabilmente nel 2022-23, il palcoscenico sarà il Meazza, la casa dell'Inter campione d'Italia.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA