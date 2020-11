Timothy Ormezzano

Una mediocre Juventus strappa all'ultimo assalto il pass per gli ottavi di Champions, superando (2-1) con molta (troppa) sofferenza un sorprendente Ferencvaros. Ma sorprende anche l'atteggiamento dei bianconeri, molli e distratti soprattutto nel primo tempo. «È stata una partita complicata, dobbiamo giocare più veloce e con maggiore coraggio», ammette De Ligt. «Dovevamo entrare in campo con un altro piglio. Ho visto troppa superficialità. E poi abbiamo dovuto rincorrere», così Pirlo, che alla vigilia aveva (inutilmente) chiesto «un approccio da grande squadra». Risolve la premiata ditta Ronaldo-Morata, che ha fatturato il 73% delle reti bianconere (16 su 22). E così la Signora resta a -3 dalla capolista Barcellona, a valanga (0-4) sul campo della Dynamo Kiev.

In difesa tante assenze e un primato: dopo 123 anni (4371 gare) non c'è nemmeno un italiano in trincea o tra i pali. La retroguardia sbanda sul gol al 19' del Ferencvaros: De Ligt sbaglia l'anticipo su Uzuni, Danilo scivola, Alex Sandro e Cuadrado dormicchiano e Szcesny si fa beffare dallo stesso Uzuni. Dopo la botta arriva la risposta di Cristiano Ronaldo, che al 35' con un gran sinistro dal limite trova il suo primo gol stagionale in Champions.

Piuttosto deludente la prova di Dybala: «Non ha fatto benissimo - dice Pirlo -, ma è in crescita. Deve ritrovare la forma migliore». L'argentino, capitano di giornata, è sempre al centro del tormentone sul rinnovo del suo contratto: «In tempi di Covid gli ingaggi scendono? È un tema complicato, che non riguarda solo il calcio - dice e non dice Paratici -. Con Paulo parliamo quotidianamente».

Nella ripresa la Juve alza un po' i giri e colpisce un clamoroso palo con Bernardeschi. Dopo un'ora il triplo cambio di Pirlo, che getta nella mischia uno spento Chiesa, Kulusevski e Morata. Quest'ultimo scheggia il secondo palo della serata e poi decide la sfida al 92' con una capocciata su splendido cross in controbalzo di Cuadrado.

Intanto fa parlare una puntata torinese di Calhanoglu dall'amico Demiral. Il milanista in scadenza di contratto, che non avrebbe potuto muoversi tra due regioni in zona rossa, è nel mirino della Juve.

