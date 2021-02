Timothy Ormezzano

Una Juventus poco bella ma molto pratica, tutta catenaccio e ripartenze, vola in finale di Coppa Italia. Il tutto a spese dell'Inter, a cui ora resta soltanto lo scudetto per salvare una stagione storta. La differenza la fa l'1-2 dell'andata al Meazza. Ai bianconeri, allo Stadium, basta e avanza lo 0-0 di ieri per affrontare l'Atalanta o il Napoli (stasera il verdetto) il 19 maggio a San Siro.

Finale molto movimentato, rovente. Il presidente bianconero Agnelli dalla tribuna avrebbe insultato Conte, rispondendo a un presunto gestaccio dell'ex capitano e tecnico bianconero. C'eravamo tanto amati «Il quarto uomo ha visto e sentito tutto così Conte -. Servirebbero più educazione, sportività e rispetto per chi lavora. Peccato, oggi abbiamo pagato i regali fatti alla Juve all'andata. Dobbiamo imparare dai nostri errori e ripartire. Lo scudetto? Guardiamo sempre in alto».

I nerazzurri ci hanno provato, ma la Lu-La era offuscata. Le parate migliori le ha fatte Handanovic e non Buffon, che giocherà la sua decima finale provando ad eguagliare il primato di sei Coppe Italia vinte da Mancini. Anche Pirlo insegue Mancini, l'ultimo tecnico a vincere la Coppa Italia al primo tentativo (con la Fiorentina nel 2001), e intanto spera di eguagliare Parola e Zoff: gli unici bianconeri a conquistare il secondo trofeo nazionale sia da giocatore che da allenatore. «Sono un debuttante, ma nei miei piani ci sono subito le vittorie dice Pirlo . Siamo abbastanza soddisfatti, ma non abbiamo ancora fatto niente».

Avvio di gara in sordina, fino alle vibranti proteste dell'Inter per un contatto in area al 10' tra Lautaro e Bernardeschi. L'arbitro Mariani vede bene: è il primo a scalciare il secondo. Scintille tra le due panchine, con Bonucci che apostrofa il suo ex tecnico Conte: «Devi rispettare l'arbitro!».

L'Inter è più pericolosa, alza i giri e il baricentro provandoci con Lukaku, Eriksen e Brozovic. Gli unici tiri dei bianconeri in chiusura di tempo, quando De Vrij, Handanovic e Bastoni murano tre tentativi di Cristiano Ronaldo.

La ripresa si apre con un sinistro a giro appena alto di Hakimi. Lo scatenato McKennie, entrato al posto dello spaesato Bernardeschi, arma il sinistro di CR7 respinto dall'ottimo Handanovic, che poi negherà nuovamente il gol al portoghese. L'Inter non cambia mai gioco, proponendo il solito fraseggio stretto e inconcludente. Non pervenuto Lukaku, braccato da De Ligt e Demiral. Nel finale Pirlo passa alla difesa a cinque, inserendo Chiellini per Cuadrado. E da lì, per la sesta volta nelle ultime sette partite, non si passa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

