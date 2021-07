Timothy Ormezzano

Una Juventus più italiana. Allegri vuole puntare (anche) sulle eccellenze locali, a partire da Locatelli. «Del futuro di Manuel parleremo dopo l'Europeo - dice Carnevali, ad del Sassuolo -, lasciamolo tranquillo fino alla finale di domenica».

Tutti in stand-bye, quindi. Anche i club esteri interessati a Locatelli: è il caso soprattutto dell'Arsenal, ma attenzione anche a Borussia Dortmund e Real Madrid. «Abbiamo ricevuto offerte importanti, una di queste è molto avviata - aggiunge Carnevali -. Con la Juve ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima, ma è tutto da valutare». E ancora, quasi a mettere in guardia la Signora: «Il mercato italiano ha grandissime difficoltà, le offerte arrivano dall'estero. E i nostri giocatori sono appetiti da grandi società». La Juve non ha la potenza economica dei top club internazionali ma può contare sulla preferenza di Locatelli. Raggiunto l'accordo sulla valutazione di 40 milioni del centrocampista, manca l'intesa sulla formula: dalla Continassa spingono per il prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di una contropartita tecnica come Dragusin. Il ritorno del made in Italy proseguirà con Luca Pellegrini, il favorito per il ruolo di vice Alex Sandro.

A proposito di difensori di rientro da Cagliari, in caso di addio di Demiral è molto probabile anche la permanenza di Rugani.

Allegri inoltre vuole valutare in ritiro alcuni Under 23 come Di Pardo e soprattutto Fagioli, mentre tra i pali l'alternativa di Szczesny può essere Sirigu: «Se ha ambizioni diverse, può essere giusto accontentarlo», ha detto il presidente Cairo.

Intanto il noto agente Mendes è arrivato in Italia. La Juve attende (fiduciosa) la conferma della volontà di Cristiano Ronaldo di proseguire insieme per un altro anno. In quel caso, i bianconeri cercheranno una quarta punta per completare il reparto. Monitorati tra gli altri anche Petagna e Pinamonti, altri due italiani.

