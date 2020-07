Timothy Ormezzano

Una Juventus in 3D. Dopo il blackout di Milano, Sarri medita alcuni cambi nella formazione che domani (ore 21.45) allo Stadium affronterà la corazzata Atalanta. Le 3D che si fanno spazio nell'undici titolare sono quelle di De Ligt, Dybala e Douglas Costa. Il ritorno del brasiliano nel tridente d'attacco è probabile: Bernardeschi ha bisogno di tirare il fiato dopo cinque partite consecutive da titolare strizzate in pochi giorni.

Il rientro dei primi due, ovvero De Ligt e Dybala, è scontato. Le loro assenze per squalifica si sono fatte sentire eccome, contro il Milan. Soprattutto quella del gigante olandese che, dopo una prima metà di stagione piuttosto stentata, ha dato ampia prova delle sue enormi capacità fisiche e tecniche. De Ligt tornerà a fare coppia con Bonucci, che con Rugani al fianco ha offerto la sua peggiore prestazione stagionale.

La missione non impossibile ma comunque ardua è quella di far sparare a salve l'attacco dell'Atalanta, l'unico ad aver impallinato tutte le squadre affrontate in serie A. Non solo: la squadra dell'ex bianconero Gasperini, reduce da nove vittorie consecutive, è anche una delle tre formazioni dei cinque maggiori campionati europei ad aver vinto tutte le partite alla ripresa dopo il lockdown, assieme al Bayern Monaco e al Real Madrid.

Dopo la sfida contro l'attacco bergamasco (il migliore del campionato con 85 reti), la Juve se la vedrà con il Sassuolo, la compagine che in questa fase-due della stagione ha segnato di più (16 reti in 6 partite). Arriva insomma un doppio complicatissimo esame di maturità subito dopo la bocciatura del Meazza e subito prima di Juve-Lazio del 20 luglio

Esame in arrivo anche per Gosens, che domani sarà l'osservato speciale dei bianconeri. Il tedesco dell'Atalanta, con 9 reti e 6 assist, è l'esterno sinistro più determinante d'Europa (superato Alexander Anderson del Liverpool). Le difficoltà ad arrivare ad Emerson Palmieri del Chelsea hanno convinto i bianconeri a iscriversi alla corsa per Gosens. Gli ottimi rapporti con l'Atalanta forniranno l'assist alla trattativa, come recentemente è successo per gli acquisti del futuro bianconero Kulusevski e del futuro nerazzurro Muratore.

