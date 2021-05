Timothy Ormezzano

Una Juventus horror per 83 minuti ribalta nel finale l'Udinese (1-2) con una doppietta del redivivo Cristiano Ronaldo. E compie un balzo forse fondamentale nella corsa-Champions, riprendendo a quota 69 punti Atalanta e Milan. «Se ci accontentiamo dei dieci minuti conclusivi non abbiamo capito niente. Non riusciamo a cambiare marcia», l'analisi onesta di Bonucci.

La Signora si è tolta lo scudetto dal petto ieri a Udine, dove il 5 maggio 2002 conquistò il titolo più inatteso. Agnelli su Twitter rende onore all'Inter tricolore: «Complimenti a Zhang, sono fiero di essere tuo avversario e amico. Ma torneremo...» La Juve abdica dopo nove anni trionfali, con Paratici che sottolinea «l'impresa storica di trascorrere 3282 giorni da primi della classe».

La cronaca, adesso. Molina al 10' punisce una dormita dei bianconeri, che imperversano diabolicamente nei soliti errori: approccio sbagliato, topiche difensive e poca determinazione. Era dal 2010 che la Juve non subiva gol per 10 giornate consecutive.

«Ci siamo di nuovo complicati la vita dirà Pirlo -. Ma vincere così, con fatica e orgoglio, dà grande energia. L'Inter ha meritato, per noi è finito un ciclo ma deve cominciarne un altro».

Nella ripresa Arslan fallisce il raddoppio, mentre Cristiano Ronaldo sbaglia tutto ma poi riscatta la sua prova imbarazzante tra l'83' e l'89': prima trasformando un rigore provocato da un tocco di De Paul con il braccio, poi incornando un cross di Rabiot con la complicità di Scuffet. «Ingenuità di De Paul ma anche dell'arbitro Chiffi: dare alla Juve la punizione da cui è scaturito il penalty è stato un errore grossolano», polemizza il dt friulano Marino.

CR7 ritrova il gol dopo 430 minuti di digiuno, vola con 27 reti verso il titolo di capocannoniere, sale a 99 centri in bianconero e si lancia in un'esultanza liberatoria senza la solita piroetta.

