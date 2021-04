Timothy Ormezzano

Un solo tiro in porta e un triste pareggio. Troppo poco per la Juve, che non va oltre l'1-1 in casa della Fiorentina. Apre Vlahovic, risponde Morata. Pirlo si ferma ancora e la sua panchina traballa: «Se conquista la Champions, resta certamente dice Paratici -. Ma non pensiamo ad altre possibilità». Forse è il caso di farci un pensierino, vista la bagarre in zona Champions. «Le aspettative iniziali erano diverse, non ritengo di aver compiuto il lavoro che volevamo fare», il mea culpa di Pirlo. Infine, in merito alla questione Superlega: «Siamo serenissimi assicura Paratici -, Agnelli sta lavorando per il futuro del club e del calcio. Sono state raccontate delle falsità».

Al Franchi la Juve c'è ma non si vede. Spenta, pigra, molle. E con un Ronaldo inconcludente per la terza partita di fila: «Cristiano nel complesso non ha fatto male», la difesa di ufficio di Pirlo. Nel primo tempo Pulgar colpisce il palo con un tiro deviato da Bonucci. Il vantaggio (meritato) della Fiorentina arriva al 29', quando Massa via Var punisce con il rigore un fallo di mano di Rabiot. Dal dischetto Vlahovic segna con il cucchiaio il suo 17° gol in campionato.

I bianconeri hanno una sola occasione, creata da Dybala e sciupata da Ramsey. «Abbiamo giocato un bruttissimo primo tempo, questa gara fondamentale era da affrontare in un altro modo», dirà Pirlo, che in avvio di ripresa passa dal 3-5-2 al 4-4-2 inserendo Kulusevski e Morata. Ed è proprio lo spagnolo, dopo appena 33 secondi, a scattare sul filo del fuorigioco per pareggiare i conti con un incredibile tiro a giro.

«Il mio futuro? Qui sono contento così Morata -, ma non sempre scelgono i calciatori». I ritmi calano, complice il grande caldo. E all'84' Ronaldo di testa fallisce da due passi una palla-gol monumentale, confermando il suo momento più che negativo.

