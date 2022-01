Timothy Ormezzano

Un pareggio che sa di sconfitta per la Juve. Un pareggio che ha il sapore dell'impresa per il Napoli, in piena emergenza. Un gol e un punto a testa, allo Stadium, ma a fare festa sono gli azzurri decimati dalle tante assenze. Allegri salva il salvabile: «Occasione persa? Il Napoli aveva comunque tanti titolari in campo. Siamo stati un po' imprecisi negli ultimi venti metri, serviva più di pazienza. Era importante accorciare la classifica, ma guardiamo le cose in modo positivo: abbiamo un punto in più rispetto alla prima giornata del girone di andata». Locatelli mastica amaro e pensa già al big match di domenica in casa della Roma: «C'è un po' di rammarico, volevamo vincere. Il mese di gennaio può essere decisivo, dobbiamo fare più punti possibile negli scontri diretti».

In avvio di gara McKennie si divora un gol quasi fatto e Chiesa spara fuori di poco. Il Napoli, cinico e spietato, fa invece centro al primo colpo, al 23', quando Insigne pesca in area Politano che rifinisce per il diagonale vincente di Mertens.

Nel finale di tempo il portiere polacco evita il raddoppio di Zielinski, poi Mertens su punizione sfiora l'incrocio.

Il pareggio al 54', quando Chiesa raccoglie una respinta di Rrhamani e con un diagonale gonfia la rete. La partita si infiamma. Chiesa sfiora il bis, trovando pronto Ospina. Anche Mertens e il subentrato Dybala impegnano i due portieri, prima che i ritmi e il sipario calino inesorabilmente. Fino all'ultimo si era temuto il rinvio della partita. Situazione surreale, gonfia di incertezze: tutto molto simile alla famosa partita fantasma saltata il 4 ottobre 2020. Ad aggiungere pathos un altro tampone positivo, quello di un componente dello staff tecnico del Napoli, e altri due tamponi da riprocessare in quanto dubbi. Il focolaio del Napoli si è dunque allargato a Torino.

Tra i giocatori fermati dalla Asl Napoli 2 c'erano anche Zielinski, Rrahmani e Lobotka: messi in quarantena perché sprovvisti della terza dose ed entrati in contatto con soggetti positivi. Il club azzurro ha però ritenuto di schierarli in linea con la quarantena soft, sportivamente valida fino a lunedì. Il rischio? Un'ammenda amministrativa. Poco prima del match la notizia della positività del vicepresidente bianconero Nedved, che non ha comunque avuto contatti con il gruppo squadra.

