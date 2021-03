Timothy Ormezzano

Un'ora abbastanza preoccupante, poi due cambi vincenti, tre gol e tre punti. È questa la telemetria della vittoria (3-0) della Juve contro lo Spezia. Pirlo non ha ancora dato un'identità precisa al gioco dei suoi, ma con le sostituzioni ci sa fare: risolvono pochi secondi dopo il loro ingresso nella ripresa Bernardeschi (due assist) e Morata (primo gol). Poi arrivano il raddoppio di Chiesa e il tris di Cristiano Ronaldo, che con il suo 50° centro nelle ultime 51 partite di serie A aggancia un certo Pelè a quota 767 gol al terzo posto della graduatoria dei marcatori all time. I bianconeri si portano provvisoriamente a -7 dall'Inter capolista e pensano ai fondamentali match contro Lazio (sabato) e Porto (martedì).

«La rincorsa all'Inter sarà lunga, ma noi lotteremo fino alla fine. Abbiamo pagato la stanchezza dopo tante partite. Nel secondo tempo, con i cambi, siamo riusciti a dare più spinta», l'analisi di Pirlo. Che nel prepartita aveva ottenuto la fiducia di Paratici: «Siamo convinti che il rinnovamento deciso quest'anno darà i frutti sperati. Ad Andrea piace la pressione. Certo che pesa avere 6 o 7 giocatori fuori uso nello stesso momento».

Già, non bastavano le assenze di Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala. Nel riscaldamento la Juve perde anche De Ligt (sostituito da Frabotta), per il riacutizzarsi di una contusione al polpaccio subita a Verona. «Speriamo di riaverlo in Champions», dirà Pirlo.

Il copione è completamente ribaltato: è la neopromossa al debutto in A a fare la partita, con coraggio e personalità. La Juve improvvisa, avanzando a ritmi pachidermici. Maggiore e Marchizza creano qualche brivido a Szczesny. I bianconeri reagiscono solo nel finale di tempo con Chiesa e con il quarto palo stagionale di Cristiano Ronaldo.

La Juve prende campo e coraggio nella ripresa. Specie dal 61', quando Pirlo getta nella mischia Bernardeschi e Morata. Meno di un minuto e il primo scappa sulla fascia per ispirare il comodo gol del secondo. Morata si sblocca così dopo 73 giorni di digiuno in campionato, confermando l'importanza di un centravanti di ruolo nelle alchimie tattiche bianconere.

«Non so cosa serviva alla Juve dirà lo spagnolo -, ma so bene che una vittoria riporta fiducia e positività. Moriremo in campo, daremo tutto». È ancora il ritrovato Bernardeschi ad accendere la miccia del raddoppio di Chiesa al 71'. In chiusura, all'88', CR7 arrotonda in contropiede e Szczesny para un rigore calciato male da Galabinov. Lo Spezia esce dallo Stadium senza punti ma con onore.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA