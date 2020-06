Timothy Ormezzano

Un mercoledì da leoni. La Juve vuole artigliare il primo Trofeo indispensabile per avverare quel sogno chiamato Triplete. La finale di Coppa Italia di questa sera (ore 21, diretta Rai 1, arbitro Doveri di Roma) all'Olimpico romano contro il Napoli è Meret contro l'idolo Buffon, il confronto tra i capitani Insigne e Bonucci e inevitabilmente la partita del cuore di Sarri. «Se proprio devo perdere, meglio che succeda a Napoli», disse dopo il ko del 26 gennaio al San Paolo, scatenando un certo putiferio.

Ieri invece il grande ex ha assiurato di non aver «retropensieri su avversari o altro» e di essere «proiettato soltanto sulla Juve, del resto non me ne importa niente».

La vigilia di Sarri è stata all'insegna della rabbia e dell'orgoglio. Rabbiosa la risposta a chi sostiene che può mettere in bacheca il primo titolo nazionale: «Mi girano leggermente i c... quando si dice che in Italia non ho vinto niente. Ho conquistato otto promozioni (in realtà sono sei; ndr), senza saltare nessuna categoria. Un percorso difficile, nelle serie inferiori».

Orgogliosa l'annotazione statistica personale, per ribadire la bontà di quanto fatto finora in bianconero: «Era da 50 anni che un allenatore esordiente non aveva questa media punti. La vittoria va sempre vissuta come un evento eccezionale, non è la normalità».

La Juventus trova l'avversario che l'ha messa più in difficoltà nelle ultime 8 stagioni lastricate di successi: dal 2011-12, 13 vittorie dei bianconeri, 3 pareggi e 7 successi del Napoli. «In quell'occasione ho avuto sensazioni brutte - ricorda Sarri -. Ci siamo allungati, commettendo errori che non possiamo ripetere».

Già, perseverare sarebbe diabolico. Guai a offrire il fianco al contropiede nemico: «Quando il Napoli riparte è molto pericoloso». E attenzione soprattutto a Mertens, trasformato in goleador proprio da Sarri: «Dries è un grande giocatore, è diventato un attaccante diverso da quello che era prima».

La Juve deve ancora rinunciare a Higuain e Chiellini ma ritrova Ramsey al massimo per uno spezzone. A centrocampo ci saranno Bentancur e Matuidi, con uno tra Pjanic (favorito) e Khedira. In attacco avanti con Douglas Costa-Cristiano Ronaldo-Dybala: sarà un tridente Spaccanapoli? All'Olimpico l'ardua sentenza.

