Un ko bruciante, che probabilmente diventerà la pietra tombale sulle ultimissime speranze scudetto dei bianconeri. Clamoroso allo Stadium. Il Benevento passa (0-1) contro una Juventus a tratti imbarazzante. Sulla contabilità bianconera pesano enormemente i quattro punti su sei lasciati ai campani, vittoriosi dopo 11 giornate di astinenza. L'Inter ieri ha vinto senza giocare. I nerazzurri, fermi per Covid, restano infatti a +10 sui bianconeri. Che ora devono cominciare a guardarsi alle spalle. «Dobbiamo continuare a credere allo scudetto. L'obiettivo non cambia, ma bisogna cambiare la testa. Indossiamo una maglia importante che andrebbe sempre onorata», la critica di Pirlo. Più evasivo in merito al suo futuro rispetto alle dichiarazioni piene di certezze rilasciate dopo il flop contro il Porto: «Se sono sempre tranquillo? Io continuo a lavorare, poi sarà la società a decidere».

Dalla società, per voce di Paratici, arrivano conferme: «La linea non cambia, siamo contenti di Pirlo, andiamo avanti su questa strada cercando di abbassare la testa e pedalare. Quanto al futuro di Ronaldo, ci teniamo stretto il miglior giocatore del mondo».

Certo è che il tonfo contro il Benevento fa rumore: «Negli ultimi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi - aggiunge Paratici -, oggi diamo grande amarezza».

Juve confusa e infelice. Nel primo tempo ci provano Cristiano Ronaldo e uno spento Morata, ma non è giornata.

L'arbitro Abisso concede un rigore ai bianconeri prima di correggersi via Var: il tocco di Foulon non è vietato. Non servirà il Var invece per annullare una rete in fuorigioco di CR7. Al 69' la frittata di Arthur, che tentando di alleggerire l'azione innesca il gol-partita di Gaich. «Quell'errore non è da lui dirà Pirlo -. È una leggerezza che conferma la mancanza di concentrazione e voglia di raggiungere a tutti i costi la vittoria».

Passano due minuti e la Juve reclama un rigore su Chiesa, ostacolato in area da Foulon. Pirlo si becca un giallo per proteste, ma poi evita polemiche: «Non ci attacchiamo a quell'episodio. Siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto. Serviva un altro atteggiamento». Nel finale la Juve ci prova quattro volte con Ronaldo, premiato nel prepartita da Agnelli con una maglia celebrativa (numero 770, come i gol in carriera di CR7, e scritta GOAT, acronimo di Greatest Of All Time), ma Montipò blinda la porta consegnando a Pippo Inzaghi la vittoria sull'amico Pirlo. «Non capita tante volte di fare quattro punti contro la Juve», la chiosa sorridente di Super Pippo. Una Juve dfinita «inguardabile» da un duro Lapo Elkan, che salva solo CR7 e Chissa.

