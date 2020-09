Timothy Ormezzano

Un esame farlocco, accomodato, per ottenere quella cittadinanza italiana che avrebbe permesso a Luis Suarez di andare alla Juventus. Oltre alla presunta truffa, c'è la figuraccia. L'inchiesta della Procura di Perugia parte molto da lontano, tutto nasce da un altro procedimento. La Guardia di Finanza ha riscontrato diverse irregolarità nella prova di lingua italiana B1 svolta dal Pistolero lo scorso 17 settembre all'Università per Stranieri di Perugia. Gli argomenti oggetto della prova, durata appena 8 minuti, sarebbero stati concordati preventivamente con il calciatore.

Sarri in questa storia non è Maurizio ma Selvaggio, il colonnello della Guardia di Finanza: La Juve si è rivolta all'Università perché aveva interesse ad acquistare Suarez ma non poteva tesserare un altro extracomunitario spiega a Radio Capital -. I vertici dell'Ateneo sono rimasti affascinati dall'opportunità di avere un candidato così illustre, ma si sono accorti che Suarez non spiaccicava una parola di italiano. Di qui l'idea di concordare l'esame: Hanno fatto in modo che il corso a cui si è sottoposto Suarez fosse incentrato sulla prova finale prosegue Sarri -, facendogli imparare a memoria cosa avrebbe poi detto. E qui si configura il reato di rivelazione di segreto di ufficio.

L'Ateneo respinge ogni addebito, assicurando correttezza e trasparenza nelle procedure d'esame. Il club bianconero, al momento, non è indagato: La Juve ha manifestato la sua esigenza, ma non ci sono evidenze particolari, a meno che nel corso delle perquisizioni non troviamo qualcos'altro. Al momento gli unici indagati sono all'interno dell'Università.

A corollario del fattaccio ci sono una serie di intercettazioni imbarazzanti tra l'esaminatore e l'incaricata alla preparazione del candidato. Domanda: Che livello dovrebbe passare?. Risposta: Non dovrebbe, deve passare. Dieci milioni a stagione di stipendio non glieli puoi fare saltare perché non ha il B1. E pazienza se Suarez non coniuga i verbi e parla all'infinito. Il timore era che all'uscita dall'Università i giornalisti gli fanno due domande e quello va in crisi. E infine: Se lo bocciate ci fanno attentati. I selfie sorridenti scattati da Suarez con la commissione dopo l'esame-lampo avevano instillato dubbi e sospetti. Almeno questi, assolutamente leciti.

