Un altro poker bianconero, un altro 4-1 in trasferta. Adesso sì, i conti cominciano a tornare. Dopo lo Spezia, la Juve stende anche il Ferencvaros con lo stesso risultato. Segna sempre lui, Morata, che con la doppietta di ieri sale a quota 6 gol in 7 partite tra campionato e Champions. Niente male. «Alvaro era la nostra prima scelta», ribadisce Paratici.

E lo spagnolo gongola: «Sento di essere migliorato, alla Juve ho tutto quello che voglio. Bello avere ritrovato due vittorie, ma possiamo ancora crescere».

Alla festa non partecipa Cristiano Ronaldo ma si aggiunge Dybala, che segna un gol e mezzo (sul secondo c'è la deviazione di Dvali) regalandosi la prima Joya della sua stagione. In chiusura, infine, il gol della bandiera ungherese di Boli. Tutto molto facile, in attesa del prossimo esame in casa della Lazio. «Non ci illudiamo, il gap tra noi e il Ferencvaros è ampio. Domenica troviamo una squadra di livello più alto», avverte Chiellini. Sono soddisfatto, ma potevamo fare molto meglio sul piano del gioco. Dobbiamo migliorare ancora», sprona Pirlo. I giochi, lassù, sono praticamente fatti: i bianconeri con 6 punti mantengono agevolmente il secondo posto del Gruppo G guidato a punteggio pieno dal Barcellona, vittorioso (2-1) sulla Dinamo Kiev.

Ben 20 mila tifosi, un pubblico di altri tempi, alla monumentale Puskas Arena, impianto da 67 mila spettatori. Pirlo rilancia Chiellini e Rabiot dal primo minuto, con Ramsey tra le linee a supporto di Morata e Cristiano Ronaldo, alla prima stagionale in Champions.

Partita subito in discesa: Bonucci al 7' trova un bel filtrante per Cuadrado che centra per il tocco vincente di Morata. Ecco il calcio in verticale che predica Pirlo. Chiesa, assai vivace, si fa murare un tiro e subito dopo Zubkov fallisce il pari. Poi l'eccesso di altruismo di Morata, che preferisce l'assist per CR7 (anticipato) al comodo bis personale. «Lì bisognava chiudere la partita», dirà Pirlo.

La ripresa si apre con Bentancur e McKennie al posto di Arthur (problemi di stomaco) e dell'infortunato Ramsey (guaio muscolare). Ronaldo litiga ancora con il gol fallendo quel 2-0 che al 60' riesce al solito Morata proprio su assist di CR7.

Alla 100ª presenza con la maglia della Juve, il 28enne di Madrid si prende un'altra volta la copertina. La Juve gestisce, rischia nulla e infine arrotonda al 72' e all'82' sfruttando due paperissime della disastrosa difesa del Ferencvaors, che sui titoli di coda segna con Boli grazie a un sonnellino della retroguardia bianconera.

