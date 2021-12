Timothy Ormezzano

Un'altra Juve e un altro Bernardeschi. Riecco i bianconeri in corsa per la zona Champions. E riecco l'azzurro sui livelli frequentati all'Europeo. Federico ha ritrovato la continuità perduta. Il numero 20 ha trasformato le critiche in elogi e i fischi in applausi. Ha il forte gusto della svolta la rete segnata al Cagliari dopo 512 giorni all'asciutto: davvero troppi per chi di mestiere fa l'ala.

L'ex viola ha interrotto un digiuno dal gol che durava addirittura dal 26 luglio 2020 e da 60 partite in bianconero. Dopo 45 spari a salve in campionato, Berna è riuscito finalmente a fare centro, zittendo i suoi tanti detrattori. E poco prima, con un tiro-cross, aveva propiziato la prima rete dei bianconeri ai sardi griffata da Kean.

«Mi sono goduto il momento, il gol mi mancava da troppo ha detto il 27enne di Carrara -. Ho passato dei momenti difficili che mi hanno permesso di crescere. Dopo un grande Europeo sono tornato a Torino voglioso di mettermi in gioco. Ora abbiamo sei mesi per raggiungere grandi obiettivi».

Tra gli obiettivi c'è anche il rinnovo del contratto in scadenza: tra meno di un mese, di fatto, Bernardeschi potrebbe andarsene a parametro zero. Ma l'obiettivo del suo nuovo procuratore Pastorello è prolungare il matrimonio con la Signora, disposta a offrire un ingaggio al ribasso dagli attuali 4 a 3 milioni bonus inclusi. Del resto, l'intesa con Allegri c'è e si vede: Berna ha sin qui collezionato 10 presenze da titolare contro le 3 messe insieme l'anno scorso di questi stessi tempi con Pirlo in panchina.

Nel mese di dicembre è stato lo juventino che ha partecipato a più reti (4), effettuato più tiri (18) e creato più occasioni per i compagni (10). I numeri sono dalla sua parte, così come Allegri che lo esalta e intanto lo pungola: «Federico ha disputato la sua miglior partita stagionale, ma ha le qualità per fare ancora meglio. Adesso non si deve sedere». Il messaggio vale per tutta la Juve.

Giovedì 23 Dicembre 2021

