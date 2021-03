Timothy Ormezzano

Tutti sotto processo, dopo l'ennesimo euroflop della Juve. Anche Cristiano Ronaldo. Chi doveva aiutare la Signora ad attraversare la strada che porta ai quarti di Champions ha dato il peggio di sé contro il Porto. Scarico, impreciso, addirittura goffo in quella mezza piroetta che ha spalancato la barriera sul tiro decisivo di Sergio Oliveira. Pirlo a caldo lo ha scusato (può capitare anche a Cristiano di non essere formidabile), prima di essere insignito del Tapiro d'Oro: L'errore in barriera non è l'unico che abbiamo commesso. Speriamo di poterci riprovare l'anno prossimo.

In tre stagioni in bianconero CR7 ha segnato meno gol in Champions (14) rispetto all'ultima annata al Real Madrid (15). La Juve, uscita per la prima volta agli ottavi per due anni di fila, per giunta contro avversarie di basso rango come Lione e Porto, peggiora di anno in anno.

La grande delusione rischia di anticipare l'addio di Ronaldo. In questi tempi di vacche magrissime, andranno valutate la disponibilità della Juve e la volontà dell'attaccante da 31 milioni netti di ingaggio. I bianconeri stanno pagando il salatissimo conto dell'ultimo triennio di spese folli, con monte ingaggi schizzato a 236 milioni lordi e ultimo bilancio in profondo rosso.

Insomma, i conti non tornano. E tira aria di fine ciclo. Bonucci martedì è uscito dal campo con uno scatto di nervi, mentre Chiellini non è nemmeno entrato, per fare largo ai giovani Demiral e De Ligt. Il Chiello, a differenza di Buffon, sta pensando di fermarsi a fine stagione. Di certo fa rumore il silenzio dei senatori, muti come la dirigenza. Di Nedved resta l'immagine in cui rifila un calcio a un cartellone a bordocampo per sfogare la delusione. Agnelli non ha commentato l'uscita dalla Champions, come invece aveva fatto dopo le eliminazioni poi costate il posto ad Allegri e Sarri. Agnelli non mi ha rassicurato, perché ero già tranquillo ha spiegato Pirlo -. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato. L'idea è di confermare il tecnico, ma senza scudetto chissà.

