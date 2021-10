Timothy Ormezzano

Tutti sotto processo, alla Juve. Se la società se la prende soprattutto con i calciatori, colpevoli di scarso impegno, i tifosi non risparmiano Allegri. I numeri della crisi lo inchiodano: 13 punti di distanza dalla vetta, 5 in meno di Pirlo l'anno scorso e addirittura 11 in meno di Sarri due anni fa. Dodici gol in meno dell'Inter all'attivo e 10 in più del Napoli al passivo: da ben 33 anni la Juve non subiva così tante reti (13 in 10 giornate). Ma a sorprendere è anche la mancanza di idee e di gioco di una squadra che improvvisa.

E quando è costretta a fare la partita, come mercoledi contro il Sassuolo, palesa tutti i suoi limiti. La cura passa inevitabilmente dal lavoro: meno parole sui social, più fatica sul campo. E tre punti da conquistare domani (ore 18) in casa del Verona. Bisogna analizzare e individuare le criticità così ieri Chiellini su Linkedin -. Per superare un momento difficile serve grande unione all'interno del gruppo di lavoro».

Intanto il presidente della Figc Gravina smorza il caso delle plusvalenze sospette fatte tra il 2019 e il 2021 soprattutto dalla Juve (dei 62 trasferimenti evidenziati da Covisoc, compreso lo scambio tra Arthur e Pjanic, 42 fanno capo ai bianconeri, con plusvalenze per oltre 40 milioni): «Non sono preoccupato, questo problema lo seguiamo da tantissimo tempo, l'inchiesta avviata dalla procura federale più che persecutoria è conoscitiva». Si va verso un nulla di fatto, come era successo con le indagini su Inter e Milan del 2018.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA