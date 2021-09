Timothy Ormezzano

Tutta un'altra Juve, in Champions League. La vittoria (1-0) sul Chelsea vale il primo posto del Gruppo H a punteggio pieno e può valere la svolta della stagione bianconera. Riecco la Signora, umile e spietata. Quella capace di vincere con il cuore, come aveva chiesto nel prepartita il vicepresidente Nedved.

Se in serie A la Juve subisce sempre gol (10 in 6 giornate), in Europa la porta è inviolata. Decide Chiesa, con un atto di Fede a esaltare una prestazione super: «Stasera abbiamo mostrato lo spirito Juve che ci chiede il mister - dice il man of the match -. Abbiamo punito il Chelsea attaccandolo negli spazi. Siamo tutti uniti, vogliamo riportare la Juve ai suoi livelli. Ci godiamo la vittoria ma intanto pensiamo già al derby di sabato».

Sorriso a trentadue denti per Allegri, giustamente soddisfatto: «Abbiamo fatto una bella partita, soffrendo poco contro i campioni d'Europa. Szczesny non ha dovuto fare grandi parate. Sono contento, questo è un bel passo avanti verso la qualificazione agli ottavi».

Anche Locatelli esterna ottimismo: «Questa vittoria ci dà consapevolezza. Ci rifaremo pure in campionato, torneremo davanti in classifica». Il Conte Max lascia in panchina Chiellini, preferendo gli impeccabili Bonucci e De Ligt.

Attacco reinventato, viste le assenze di Morata e Dybala, con Bernardeschi falso nueve scortato da Chiesa e Cuadrado prima di passare in corsa dal 4-3-3 al 4-4-2.

Una bocciatura per Kean, che giocherà solo gli ultimi 13 minuti. Nessuna assenza invece sugli spalti dello Stadium, tutto esaurito nei limiti delle norme Covid (19.934 spettatori). Prima del via Juve e Chelsea si inginocchiano in sostegno del movimento Black Lives Matter: lo fanno tutti tranne l'ex viola Marcos Alonso.

La prima palla gol capita a Lukaku, ma Szczesny è attento. Inizialmente è il Chelsea a fare la partita, mentre la Juve difende e riparte. Rabiot spreca un ottimo contropiede a campo aperto. Fa meglio Chiesa, che su un'altra ripartenza spara un diagonale appena fuori.

La Signora prende fiducia e campo intorno alla mezz'ora. La svolta dopo appena 10 secondi della ripresa, quando Chiesa spara all'incrocio un pallone servito alla perfezione da Bernardeschi. Tuchel ne cambia tre, compreso uno spento Jorginho, ma rischia di subire il raddoppio su splendida combinazione Rabiot-Cuadrado-Bernardeschi. La Juve passa al 5-3-1-1 gettando nella mischia anche Chiellini, ma senza schiacciarsi troppo. Il Chelsea ci prova due volte con il deludente Lukaku, un solo gol (su rigore) in sette incroci con Madama, e altre due volte con Havertz. Tutto inutile, la festa è bianconera.

