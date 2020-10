Timothy Ormezzano

Troppo Barcellona per la Juventus, che alla sua 200ª partita in Champions, anziché centrare la 100ª vittoria, perde (0-2) per la prima volta in casa contro i blaugrana. Apre Dembélé, raddoppia Messi, al suo primo gol a Torino. La Signora può prendersela anche un po' con la sfortuna, ripensando ai tre gol annullati a Morata. Ma è stato comunque tutto facile per il Barcellona, che a tratti ha gigioneggiato specchiandosi nella sua bellezza. Pirlo ha chiesto le attenuanti generiche: «Siamo in costruzione, alcuni di noi erano alla seconda partita in Champions. È stato frustrante chiudere in dieci uomini. Bisogna lavorare e migliorare per essere alla pari del Barcellona».

Il colpaccio allo Stadium è un'ipoteca sul primo posto finale dei catalani, in vetta con 6 punti, 3 in più dei bianconeri e 5 in più di Dinamo Kiev e Ferencvaros che ieri hanno pareggiato (1-1). «È il momento di stringere i denti. Abbiamo sbagliato troppo, arriviamo da risultati che non sono alla nostra altezza», ha ammesso Bonucci.

Pirlo sceglie una Juve iperoffensiva, ma spesso costretta a stare in trincea sotto il bombardamento del Barça. Che produce tanto ma concretizza poco. Il centrocampo bianconero c'è ma non si vede. Bentancur è irriconoscibile, come del resto Dybala, Chiesa e per una volta anche Kulusevski.

Avvio shock, come il rosa delle maglie del Barça che nei primi cento secondi ci prova con Messi, l'ex Pjanic e Griezmann (palo interno).Il vantaggio al 14', quando Dembélé ubriaca di finte Chiesa e spara sfruttando una deviazione dell'ex viola.

La Juve reagisce con Morata, che segna due volte in offside. Ma nel frattempo viene graziata da Messi e Dembélé.

Stessa musica nella ripresa: assedio blaugrana e terza rete in fuorigioco di Morata. E per lui sono addirittura 5 gol in offside in 11 giorni. Danilo e Szczesny evitano il bis dei catalani. Nel finale le papere di Demiral e il subentrato Bernardeschi: il primo si fa espellere per una stecca gratuita a Pjanic, il secondo frana su Ansu Fati consegnando a Messi il penalty dello 0-2 al 91'.

Il grande assente Cristiano Ronaldo ha sfogato la sua frustrazione sui social, scrivendo che «il tampone è una stronz...!». Il messaggio inopportuno, poi cancellato, ha causato molti commenti indignati. «Spero che Ronaldo comprenda la gravità delle sue parole e si scusi», così la ministra Teresa Bellanova.

Il virologo Roberto Burioni ha invece usato l'ironia: «Benvenuto nella nutrita schiera di virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti».

