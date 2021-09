Timothy Ormezzano

Tre gol, tre punti ma anche due infortuni pesanti. Un altro 3-2 per la Juventus, che contro la Sampdoria bissa la vittoria contro lo Spezia, con lo stesso carico di patemi e sofferenze. Joya e dolori per Dybala, che segna al 10' ma al 22' esce in lacrime. Esami nelle prossime ore, si teme una lesione muscolare alla coscia sinistra. «Sto già pensando a rientrare il prima possibile», scrive sui social l'argentino, che salterà il match di mercoledì contro il Chelsea e il derby di sabato così come Morata, che ha accusato un fastidio ai flessori.

In pratica, la Juve deve reinventarsi l'attacco, puntando giocoforza su Kean e adattando Chiesa o Kulusevski: «Speriamo di riavere Dybala e Morata dopo la sosta. Il passaggio del turno in Champions non dipenderà dalla partita contro il Chelsea, ma dalle due sfide contro lo Zenit - dice Allegri, specialista nel dribblare alibi e pressioni -. Intanto la prima in casa intanto ci dà un po' di tranquillità in più». La Juve ha ritrovato un po' di punti e ossigeno in classifica, ma non ha perso l'abitudine di subire gol: già 10 in appena 6 giornate.

E le partite consecutive con la porta violata adesso sono addirittura 20. «Alla fine del primo tempo ci siamo addormentati. Dobbiamo crescere e stare più attenti sui corner, perché paghiamo caro ogni disattenzione. E sbagliamo troppi gol».

La Signora va in vantaggio con una frustata mancina di Dybala, ora a quota 104 gol in bianconero come un certo Platini.

Azione avviata e orchestrata magistralmente da Locatelli, disinnescato da Audero prima del suo assist per la Joya. Bis divorato da Morata, ipnotizzato dall'uscita disperata del portiere blucerchiato. I botti prima dell'intervallo: Bonucci raddoppia al 43' su rigore (mano di Murru), ma Yoshida accorcia sul 2-1 di testa al 44', anticipando lo stesso Bonucci e confermando il suo vizietto di segnare alle grandi.

Al 54' Locatelli impreziosisce l'ottima prestazione con il suo primo gol in bianconero, nonché la prima rete stagionale di un centrocampista juventino. Era ora. «Questa è un'emozione che non dimenticherò mai - sorride il Loca -. Oggi era fondamentale vincere e abbiamo vinto, ora continuiamo così. Dybala? Speriamo che rientri al più presto, è il nostro campione». Al 70' Allegri passa al 5-3-2 inserendo Chiellini e richiamando in panchina un Chiesa non proprio entusiasta della scelta. Nel finale, dopo una paratissima di Audero su Bentancur, il 3-2 all'84' di Candreva che fa rivedere alla Juve i soliti fantasmi prima dell'happy end. «Gli episodi negativi ci scuotono sempre un po'. Ma piano piano arriveremo», sbotta Allegri predicando al solito calma e gesso.

