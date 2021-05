Timothy Ormezzano

Tre gol, tre punti e tre protagonisti assoluti: Buffon, Cristiano Ronaldo e Dybala. Ci sono soprattutto loro sulla copertina del trionfo (1-3) della Juventus in casa del Sassuolo. Ecco la reazione d'orgoglio chiesta da Pirlo, che vince il derby fra bresciani con il suo collega De Zerbi. Ecco una vittoria indispensabile per restare ancora lì, a un solo punto dalla zona Champions.

Buffon poche ore dopo l'annuncio del suo definitivo addio ai bianconeri para al 16' un rigore che Berardi ha tirato male e che poteva costare lo svantaggio. «Gigi ci ha dato moltissimo a livello professionale e umano - così Paratici nel prepartita -. È un'icona dello sport italiano». Al resto ci pensa il redivivo Rabiot, autore di un gran gol al 28', prima dello show di CR7 e la Joya, entrambi al centesimo centro in maglia bianconera, entrambi a segno in contropiede. Tra le loro prodezze lo splendido 1-2 di Raspadori al 59' e di lì a poco il pari evitato in extremis da Alex Sandro. «Abbiamo sofferto, ma con l'atteggiamento giusto l'analisi di Rabiot -. È una stagione difficile, ma combatteremo fino all'ultimo».

Il Sassuolo era partito molto meglio della Juve, giocando rapido e bene ma con poca mira. «Il mio futuro? Vi faremo sapere a breve», sorride De Zerbi, pronto a sposare lo Shakthar Donetsk.

I bianconeri hanno sofferto, colpendo poi con grande cinismo e crescendo nel finale, quando Ronaldo (palo) e Dybala hanno sfiorato la doppietta. Buoni segnali in vista del match fondamentale di sabato contro l'Inter. «Non era facile riprendersi dopo il ko contro il Milan dice Pirlo -. I nostri campioni hanno dato un'impronta precisa alla gara. Siamo ancora vivi. Respiriamo mezzoretta e poi torniamo a lottare fino alla fine».

