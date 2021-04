Timothy Ormezzano

Tre gol, tre punti e terzo posto consolidato per la Juventus, che supera (3-1) il Genoa complicandosi un po' la vita nella ripresa. Apre Kulusevski, raddoppia Morata, accorcia Scamacca e chiude McKennie. All'appello manca per una volta Cristiano Ronaldo, che lascia il campo imbronciato lanciando la maglia a un raccattapalle. Il tutto dopo aver rimbrottato la squadra, colpevole di non attaccare con il Genoa rimasto nell'ultimo quarto d'ora in dieci per l'infortunio di Zappacosta a cambi finiti. «Ronaldo era arrabbiato, perché ci teneva a fare gol. Se rischia una multa per aver buttato via la maglia? Non penso proprio», la difesa d'ufficio di Pirlo, prima che si chiarisse l'episodio della casacca non gettata ma regalata.

«Non può sempre risolvere tutto Cristiano - aggiunge Kulusevski -, anzi dobbiamo aiutarlo di più e migliorare, perché nel secondo tempo lasciamo spesso rientrare gli avversari in partita».

La partita, adesso. Passano 4 minuti e Kulusevski segna un gran gol su assist di Cuadrado, che salta mister 38 milioni Rovella, bianconero in prestito al Genoa.

«Rovella ha grande talento e intelligenza», assicura Paratici. Il bis al 22': Chiesa scappa a Radovanovic e impegna Perin, poi tap-in clamorosamente sul palo di Ronaldo e al terzo tentativo Morata gonfia la rete. Dopo due salvataggi di Perin su Rabiot e Kulusevski tocca a Szczesny essere decisivo su Scamacca, fuggito alla marcatura lasca di De Ligt.

Il secondo tempo si apre con un blackout bianconero. Al 49' corner di Rovella e zuccata vincente di Scamacca, con De Ligt a terra per una presunta spinta. Il Genoa ha due occasioni per pareggiare, ma Pjaca prima impegna Szczesny e poi calcia in curva. La Juve trema, getta nella mischia Dybala e McKennie e si riaccende. In contropiede arriva il 3-1 del texano, imbeccato sul filo del fuorigioco da Danilo. E nel finale lo stesso McKennie e Alex Sandro sfiorano il poker.

«Sembrava tutto facile, ma poi abbiamo pagato un calo di concentrazione - l'analisi di Pirlo, domenica atteso dal big match in casa dell'Atalanta -. Che voto mi do? Un sei di stima, potevo fare di più. Quando non raggiungi certi risultati, il principale responsabile è l'allenatore».

Prima del match Paratici era tornato sull'annosa questione del rinnovo di Dybala: «Siamo in contatto con l'agente, ma non possiamo dimenticare il momento che sta attraversando il calcio e non solo». La proposta dell'inverno scorso da circa 10 milioni di ingaggio annuo è congelata, se non del tutto evaporata.

