Timothy Ormezzano Tre gol, tre punti e terza vittoria consecutiva in campionato.

Tre gol, tre punti e terza vittoria consecutiva in campionato. La Juve cura l'eurodepressione sbancando (1-3) Cagliari. Le critiche per la scena muta contro il Porto in Champions hanno caricato a pallettoni Cristiano Ronaldo. One man show. Tre gol nei primi 32 minuti. Il primo di testa al 10' incornando un corner di Cuadrado. Il secondo di destro al 25' su rigore da lui guadagnato. Il terzo di sinistro al 32', con un diagonale su assist di Chiesa ed esultanza polemica.

Il cecchino portoghese tra la prima e la seconda rete ferisce Cragno con una tacchettata in faccia, cavandosela con un giallo che poteva essere rosso. «Cristiano non ha parlato nel post partita perché aveva già parlato in campo, con i gol. Quello su Cragno è un intervento di gioco, comunque decide la Var», dirà Pirlo. «Il regolamento prevede l'espulsione», reclama il presidente rossoblù Giulini.

A fine match, CR7 ha poi festeggiato il gol numero 770: «Sono pieno di gioia e orgoglio per aver superato il record di gol di Pelè. C'è ancora tanto da vincere con la Juve». A stretto giro social, la risposta di O'Rei: «Cristiano, ti ammiro molto. Congratulazioni per aver battuto il mio primato nelle partite ufficiali».

Riecco il migliore Ronaldo, dunque, difeso nel prepartita da Paratici: «Non avrei mai pensato che si potesse discutere Cristiano, mi viene da sorridere. Ronaldo rappresenta senz'altro il futuro della Juve». Le speculazioni però continuano, alimentate anche da una maglia numero 7 dello Sporting Lisbona con il nome di CR7 mostrata alle telecamere da sua mamma Dolores Aveiro. Più di un ritorno romantico alla casa base restano vive le ipotesi Real, United e Psg.

Dopo il primo tempo choc, il Cagliari reagisce nella ripresa, accorciando sul 3-1 al 61' con Simeone. In chiusura Ronaldo fallisce il poker a tu per tu con Cragno. «Abbiamo reagito sul campo - dice Chiellini -. Ora parliamo poco e crediamoci fino alla fine. Possiamo ancora fare grandi cose».

