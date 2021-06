Timothy Ormezzano

Tra i pezzi più pregiati nella vetrina di Euro 2021 c'è Donnarumma. O forse bisogna dire c'era. La Juve rischia di dire addio a Gigio, sul quale è fortissimo il pressing del Psg. A ore il possibile accordo con il club francese, a meno di un rilancio del Barcellona. A questo punto Szczesny conferma la sua probabile permanenza in bianconero, allontanando Donnarumma: «La Juve conta su di me e al 100% non mi venderà. Io voglio restare. Allegri mi apprezza come portiere e come uomo. E la stima è ricambiata». Da chi come Szczesny cerca conferme a chi ha invece bisogno di un rilancio. E' il caso di tre giocatori che si affronteranno nel Gruppo A dell'imminente campionato europeo: l'azzurro Bernardeschi, il gallese Ramsey e il turco Demiral. Il primo, reduce dalla quarta stagione molto deludente, vuole approfittare della Nazionale per convincere Allegri a dargli un'altra chance, altrimenti verrà ceduto. La Juve spera che l'Euro-cura faccia bene anche a Ramsey, ma è molto difficile trovare un club che rilevi il suo stipendio da 7 milioni annui. A rendere ancora più complessa la cessione c'è la ricca commissione di circa 3 milioni a stagione incassata dall'agente del gallese. Può garantire una massiccia plusvalenza infine Demiral, che ha un peso a bilancio di 11,7 milioni e una valutazione, intorno ai 30 milioni, che può crescere all'Europeo. Il turco chiede spazio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

