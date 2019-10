Timothy Ormezzano

TORINO - Yes, I Can. Il centrocampista Emre Can vuole riprendersi un posto al sole della Juventus. L'addio a gennaio è meno scontato rispetto ai giorni scorsi. Molto, se non tutto, dipenderà dal suo ritorno nella lista Champions, dopo la cocente esclusione di inizio settembre. In caso di cessione, il club bianconero metterebbe a segno una corposa plusvalenza, visto che il tedesco di origini turche è arrivato per appena 16 milioni di oneri accessori. Due le destinazioni più gettonate: il Psg, che ci provò già l'estate scorsa, oppure il Manchester United, molto attento anche al futuro di Mandzukic. L'eventuale trasloco di Emre Can e SuperMario a Old Trafford renderebbe meno complesso il ritorno di Pogba in bianconero.

Si vedrà. Intanto mercoledì l'ex jolly del Liverpool è stato uno dei grandi protagonisti di Germania-Argentina 2-2. Can ha giocato (molto bene) come difensore centrale, mettendo nelle gambe 90', e cioè più dei 78' sin qui collezionati nei tre spezzoni giocati in questo avvio di stagione con la Juve. Ha tolto un gol dalla testa di Lautaro Martinez, spento come il suo compagno di attacco Paulo Dybala (sostituito al 62' dall'assai più convincente Alario). E poi si è presentato ai microfoni con il muso un po' lungo ma anche con modi e toni molto diversi rispetto al suo sfogo pubblico post esclusione dalla Champions. «Al momento non sono felice ha ammesso -. Alla Juve non sto giocando molto, al contrario della scorsa stagione. Ma credo che al mio rientro in bianconero avrò più occasioni. Intanto ringrazio il ct Löw per avermi dato una chance». Poi, a confermare la sua grande voglia di tornare sotto i riflettori bianconeri: «Le ultime parole di Sarri mi hanno fatto piacere. Penso che per me arriveranno tempi migliori anche alla Juventus. Quando tornerò dalla Nazionale spero di giocare di più. Non vedo l'ora». I primi segnali di disgelo erano arrivati nelle ultime due giornate di campionato contro Spal e Inter, quando Emre Can aveva disputato due spezzoni più che convincenti. Di fatto, il tedesco è rientrato nelle rotazioni sarriane, scavalcando nelle gerarchie interne il francese Rabiot. Ma il suo il futuro è ancora tutto da scrivere.

Ieri intanto la Juve è tornata a lavorare dopo tre giorni di riposo. Assenti i 14 giocatori bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali oltre a Higuain, che ha usufruito di una giornata di permesso.

