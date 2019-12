Timothy Ormezzano

TORINO - Una volèe alla Federer di Dybala e un terzo tempo alla Jordan di Cristiano Air Ronaldo permettono alla Juve di battere (1-2) la Sampdoria e di portarsi provvisoriamente a +3 sull'Inter. La Joya e CR7 tolgono un po' di scena a Buffon, che eguaglia il record di 647 presenze in Serie A di Paolo Maldini. SuperGigi avrebbe preferito festeggiare con un clean sheet, ma la Juventus ne ha ottenuti solo 5 contro i 10 del campionato scorso.

Ranieri rinuncia a Quagliarella: «Avrei voluto inserirlo nella ripresa, ma il ko di Murru me lo ha impedito».

Sarri a quattro giorni dalla Supercoppa contro la Lazio ha comunque riproposto il tridente d'oro: «Abbiamo segnato due gol bellissimi, Ronaldo è rimasto in aria un tempo infinito. Spiace non averla chiusa prima, ma ho visto una squadra in salute».

La Samp reclama subito un rigore per un tamponamento di Demiral (su Murru), alla terza consecutiva da titolare con buona pace di De Ligt. «Demiral ha una grande energia addosso - dirà Sarri -, va sfruttato». La Juve sfonda al 19' con un meraviglioso sinistro al volo di Dybala, pescato da una sventagliata di Alex Sandro. La Joya eguaglia il totale dei gol (5) realizzati nello scorso campionato, ma in 15 partite anziché in 30.

Alex Sandro confeziona quindi altri due assist, quello involontario per il provvisorio 1-1 di Caprari al 35' e quello per l'incornata dall'iperspazio al 45' di Ronaldo, che impatta il pallone a 2,56 metri di altezza. Un mostro.

Nella ripresa la Samp cerca il pari, mentre Matuidi fallisce il tris. Il superattacco dura 69 minuti, finché Sarri non richiama prima Higuain e poi Dybala.

La Juve soffre perché gioca al risparmio, pensando alla valigia per l'Arabia Saudita. L'unico che si sbatte è Ronaldo, che segna ancora ma in leggero fuorigioco: «La Samp ha giocato molto bene ma noi abbiamo una grande mentalità. Il mio gol? È stato molto bello». CR7 poi sposta il mirino sulla Supercoppa: «Abbiamo il 50% di possibilità, la Lazio è una bella squadra, ma siamo comunque fiduciosi. Voglio aiutare la Juve a vincere altri trofei».

