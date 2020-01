Timothy Ormezzano

TORINO - Una vittoria per la fuga. Un super Cristiano Ronaldo batte 2-1 il Parma, permettendo alla Juve di lasciare l'Inter a -4. È il primo break della stagione, dopo il serrato testa a testa del girone di andata. «La mia doppietta? Sono più contento per la squadra. L'importante era vincere e guadagnare un bel vantaggio su Inter e Lazio», sorride CR7. «La squadra è in crescita, ma stasera avrebbe dovuto chiudere prima la partita evitando la sofferenza finale», l'analisi di Sarri. Poi, su Ronaldo: «I fuoriclasse possono creare piccole problematiche ma sanno risolvere tante partite».

Superato lo scoglio emiliano, i bianconeri devono ora affrontare cinque formazioni con una classifica peggiore dei ducali (Napoli, Fiorentina, Verona, Brescia e Spal) prima dello scontro diretto contro l'Inter del primo marzo allo Stadium. Juve con il lutto al braccio per la scomparsa di Pietruzzu Anastasi, ricordato con un minuto di silenzio soltanto allo Stadium. Nel settore ospiti appena 42 tifosi del Parma, per protesta contro i costi elevati dei biglietti (43 euro).

Primo tempo noioso, quasi soporifero. Il Parma gioca senza timori riverenziali, ma il più pericoloso è Cristiano Ronaldo. Alex Sandro esce per una botta al costato: assente l'infortunato De Sciglio, tocca a Danilo tamponare l'emergenza a sinistra. Episodio discusso al 29': un rimpallo su Di Bello fa scattare Dybala scatta in campo aperto, ma lo stesso arbitro ferma il gioco.

Nessuno può invece fermare Ronaldo, che al 43' rientra sul destro e fulmina Sepe con deviazione di Darmian. A cavallo dell'intervallo, i pali scheggiati da Ramsey e Danilo. Dura appena 3 minuti il pari di Cornelius, che inzucca un corner di Scozzarella facendo sacramentare Sarri. Al 58' arriva infatti il bis di CR7, dopo la fuga con assist di Dybala. E per il portoghese sono 18 gol stagionali (16 in campionato), di cui 11 nelle ultime 7 giornate consecutive. La Juve si abbassa e patisce l'assedio finale degli emiliani. Szczesny dice di no a Hernani, Kurtic e Siligardi, mentre l'ottimo De Ligt sventa su Sprocati. «Negli ultimi 10 minuti eravamo un po' nervosi - dirà Ronaldo -, il Parma ha creato diversi pericoli». Tra i peggiori in campo il futuro bianconero Kulusevski. Quello che Sarri si augurava alla vigilia.

riproduzione riservata ®

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA