TORINO - Un eurogol all'ultimissimo respiro di Douglas Costa punisce la Lokomotiv Mosca (1-2) e catapulta la Juve agli ottavi di Champions con due partite di anticipo, ipotecando il primo posto nel girone. Per la sesta volta consecutiva la Signora è nel G16 dell'Europa che conta. Tra i grandi numeri dei bianconeri ci sono anche quelli di Sarri, imbattuto da 20 partite in campo internazionale. Il tecnico toscano è tra i mostri sacri: raggiunto Van Gaal, punta Eriksson (23) e il primatista Ferguson (25).

Copione già visto, lo stesso di Juve-Genoa, con la Juve in festa sui titoli di coda grazie al settimo 2-1 della stagione. Solito copione anche sul fronte Calciopoli: il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile l'ennesimo ricorso presentato dai bianconeri contro l'assegnazione all'Inter dello scudetto del 2006. La novità più grande? La sostituzione all'81' di un Ronaldo apparso piuttosto normale e un po' contrariato. «Era arrabbiato perché ha un fastidio al ginocchio - spiega Sarri -. Temevo che si facesse male».

La Juve ha vinto con la testa e la voglia, non con il gioco. È apparsa discontinua e vulnerabile sulle ripartenze della Lokomotiv. «Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, nel secondo tempo abbiamo corso troppi rischi. Mi è invece piaciuto l'aspetto caratteriale», aggiunge Sarri. «Sappiamo soffrire e poi punire l'avversario. Ora chiudiamo al meglio questo miniciclo vincendo domenica contro il Milan», sprona Bonucci.

La cronaca, adesso. Dopo tre minuti Ramsey segna una rete da dividere in tre, spingendo in rete il pallone dopo una paperissima del portiere Guilherme sul piazzato di Cristiano Ronaldo. Grazie al gol del gallese, il cui rientro costa la tribuna a Bernardeschi, la Juve diventa il primo club italiano a toccare quota 300 reti in Champions. Partita in discesa? Macché. Come era successo contro Lecce e Genoa, dopo una manciata di minuti la Juve subisce il pari. L'1-1 è opera di Aleksei Miranchuk, che ribadisce in porta un suo colpo di testa respinto dal palo.

Male Rugani ma anche Pjanic, che sembra avere due marce in meno dei russi: se non gira il bosniaco, il motore della Juve grippa. Partita dai due volti per Bonucci, che sbaglia sul gol ma si riscatta evitando sulla linea il 2-1 di Joao Mario. Fenomenale infine Douglas Costa, che entra al 70' e al 93' ammazza la partita dopo aver dribblato mezza Lokomotiv e scambiato con Higuain. «È uno dei miei gol più importanti in bianconero - così il brasiliano -. Avevo già giocato da trequartista un paio di volte ai tempi dello Shakhtar Donetsk, devo adattarmi». Ieri lo ha fatto benissimo.

