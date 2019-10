Timothy Ormezzano

TORINO - Un bomber in regia. La Juventus vola sulle ali di Pjanic, il nuovo mister Wolf bianconero. Già perché il bosniaco risolve problemi, rovescia le partite a colpi di gol pesanti. Già tre (uno in più di tutto lo scorso campionato), due decisivi contro Brescia e Bologna, più altri due nelle ultime due uscite con la sua Nazionale. Tra i bianconeri soltanto Cristiano Ronaldo ha segnato più di Pjanic.

Meraviglioso Miralem: detta i tempi e gli spazi della manovra, verticalizza e vede la porta. Se gira lui, gira tutta la Juve. «Mi sento in forma, sono in fiducia, ho raggiunto la maturità. La squadra si esprime bene e io mi diverto. Sogno di essere uno dei migliori al mondo».

Il bosniaco è il bianconero più cresciuto sotto la guida di Sarri, che appena sbarcato a Torino lo etichettò come mister 150 palloni. «Il modo in cui gioco dipende anche dal tecnico - riconosce Pjanic -, che ci chiede un calcio diverso. Le sue idee si vedono già».

La Juve si gode il Pianista e ringrazia gli evergreen Cristiano Ronaldo e Buffon, 34 e 41 anni, anche loro fondamentali contro il Bologna. «Gigi è straordinario, un leader assoluto. Certe parate non ci stupiscono, le vediamo tutti i giorni in allenamento. È il numero uno di tutti i tempi».

Se in campionato la missione è «aumentare il distacco su chi insegue», in Champions servono sei punti nelle prossime due partite contro la Lokomotiv Mosca per mettere in discesa la strada verso gli ottavi: «Martedì arriva una partita complicata contro una squadra in forma - prosegue Pjanic -. In Europa non bisogna sottovalutare nessuno, ci ricordiamo come è andata l'anno scorso con lo Young Boys. Sarà importante vincere per avvicinarci alla qualificazione. Vogliamo concludere il girone al primo posto».

Domani allo Stadium Sarri ha in programma alcuni cambi. Tornano Szczesny e Matuidi, al posto di Buffon e Rabiot, con Danilo e Dybala che contendono la maglia a Cuadrado e Higuain. Tra oggi e domani i test decisivi per Ramsey, che potrebbe riprendersi il ruolo di trequartista affidato nelle ultime tre uscite a un deludente Bernardeschi.

